BBC: Еврогруппа не будет вести переговоры с Грецией до референдума

Чиновники провели телефонную конференцию, чтобы обсудить предложение греческого премьер-министра Алексиса Ципраса относительно кредитных программ.

Об этом сообщает BBC Украина.

Ранее господин Ципрас в телеобращении призвал греков отбросить условия, которые международные кредиторы просят страну внедрить в обмен на новую помощь.

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Он также сказал кредиторам, что готов принять большинство условий, которые выдвинули на переговорах на прошлой неделе, однако с определенными условиями.