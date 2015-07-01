BBC: Еврогруппа не будет вести переговоры с Грецией до референдума

23:29, 01 июля 2015
Мир
412 0

Министры финансов еврозоны решили прекратить переговоры с Грецией относительно возможной новой программы спасения страны до референдума, который запланирован в воскресенье.

REUTERS

Чиновники провели телефонную конференцию, чтобы обсудить предложение греческого премьер-министра Алексиса Ципраса относительно кредитных программ.

Об этом сообщает BBC Украина.

Ранее господин Ципрас в телеобращении призвал греков отбросить условия, которые международные кредиторы просят страну внедрить в обмен на новую помощь.

Читайте такжеТуск: Европа не сможет помочь Греции против ее собственной воли

Он также сказал кредиторам, что готов принять большинство условий, которые выдвинули на переговорах на прошлой неделе, однако с определенными условиями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter