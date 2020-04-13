Испанская экономика возвращается к жизни после "спячки" - ряд предприятий открылись

Ряд испанских экспертов и политиков оценивают такое решение негативно.

В Испании с сегодняшнего дня возвращаются к жизни некоторые предприятия не критической важности, которые были закрыты в связи с эпидемией коронавируса. Карантинные ограничения снимаются, в частности, в сфере строительства и промышленности.

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Об этом сообщает El Pais. Для компаний, расположенных в регионах, где отмечется Пасха, рабочая неделя начнется со вторника. Отмечается, что правительство Испании ужесточило в стране карантин 30 марта, приостановив всю не критически важную экономическую активность в стране.

Сегодня многие предприятия возвращаются к жизни, несмотря на сдержанную реакцию экспертов и критику со стороны некоторых политиков. В Каталонии выступили категорически против этой идеи, а у Мадрида есть сомнения в связи с риском новой вспышки эпидемии.

Напомним, власти Испании 30 марта призвали общество к периоду общенациональной «спячки» до 9 апреля, чтобы помочь системе здравоохранения избежать коллапса из-за пандемии коронавируса.

Волна смертности от коронавируса в Испании в последние дни могла нарастать и снижаться, но все же не приближалась к пиковому уровню 2 апреля, когда за сутки было зафиксировано 950 смертей.

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