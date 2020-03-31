В Испании запретили похоронные церемонии, нацию призывают "впасть в спячку"

На сегодня жертвами COVID-19 в Испании стали 7716 человек.

Власти Испании в понедельник призвали общество к периоду общенациональной «спячки» до 9 апреля, чтобы помочь системе здравоохранения избежать коллапса из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщает New York Times, глава МИД страны заявил, что восходящая кривая новых случаев заражения в Испании, похоже, начала выравниваться.

Как сообщает The Local, в Испании в понедельник запретили похоронные церемонии, включая домашние, а также постановили, что на похоронах могут присутствовать не более трех человек.

Данные ограничения предварительно будут действовать по меньшей мере до 11 апреля.

Коронавирус в Испании – число погибших

Согласно данным карт распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, по состоянию на 10 утра в Испании зафиксировано 87 956 случаев болезни. 7716 из них – летальные. 16 780 человек выздоровели.

Накануне, 30 марта, сообщалось, что жертвами болезни в Испании стали 7 тыс. 340 человек. Таким образом, за сутки от COVID-19 умерли по меньшей мере 376 человек.

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