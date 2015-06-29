Взрыв в аквапарке на Тайване: 202 из 498 пострадавших находятся в критическом состоянии

На Тайване из-за взрыва в аквапарке пострадали 498 человека. Сейчас они находятся в местных больницах с ожогами и травмами разных степеней. Об этом со ссылкой на CNN сообщает ТСН.ua.

Как сообщает местный отдел общественного здравоохранения, летальных случаев зарегистрировано не было, а число раненых составляет 498 человек, 202 из которых находятся в критическом состоянии. Всех пострадавших от взрыва разместили в 43 больницах.

Большинство раненых - местные жители. Среди пострадавших также есть 13 иностранцев, которые приехали из Гонконга, Китая, Сингапура, Японии и Малазии. Большинство из них – это женщины.

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182 человека доставили в отделение интенсивной терапии, 60 пострадавших отправили домой после оказания помощи. Как сообщил представитель отдела охраны общественного здоровья Лю Е-Пин, пока хватает места в специализированных ожоговых центрах, поэтому органы здравоохранения пытаются создать максимально быстрое движение пациентов, чтобы оказать необходимую помощь всем, кто нуждается в интенсивной терапии после полученных ожогов.

Напомним, что взрыв в аквапарке в городе Синьбей на Тайване прогремел на главном танцполе после распыления неизвестного вещества во время пиротехнического шоу Colour Play Asia. После взрыва возник пожар, но его удалось быстро потушить. Трагедия в аквапарке стала худшим инцидентом с массовым получением травм в истории Синьбея.