На Тайване произошел взрыв, более 200 человек пострадали

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство CAN, возгорание и последовавший за этим взрыв произошли в парке в городе Синьбей. Скорая помощь госпитализирует людей с места происшествия, у некоторых ожоги 40% тела, говорится в сообщении издания.

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"167 человек госпитализированы, 75 человек получили серьезные ранения", - сообщил представитель аварийной службы.

Известно, что инцидент возник на месте, где проходил "праздник красок" "Color Play Asia". По словам очевидцев, большой объем какого-то порошка был разбросан в воздухе над парком, затем возник пожар, отмечает агентство.

Причины взрыва пока не установлены, власти ведут расследование инцидента.