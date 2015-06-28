При пожаре в небоскребе Нью-Йорка пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара в 58-этажном нью-йоркском небоскребе "Трамп-тауэр", расположенном на Пятой авеню на пересечении с 56-й улицей.

Судя по видео, снятому очевидцами происшествия, пожар начался в средней части здания, передает Би-би-си. Читайте такжеВ Нью-Йорке загорелся небоскреб "Трамп-тауэр" (видео)В пожарной службе города уточнили, что возгорание произошло на террасе и было быстро потушено.

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