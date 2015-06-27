Ответ на теракт: власти Туниса закроют 80 мечетей

Власти Туниса закроют 80 мечетей за подстрекательство к насилию после пятничного нападения на пляж, жертвами которого стали 39 человек, в основном иностранных туристов, сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам премьер-министра страны Хабиба Эссида, эти мечети, находящиеся вне государственного контроля, "распространяют яд и будут закрыты в течение недели".

Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство".

В "Твиттер"-аккаунте ИГ говорится, что нападение на пляж популярного тунисского курорта Сус осуществил "солдат Халифата", которому удалось преодолеть все меры безопасности.

Исламисты ранее призывали сторонников усилить нападения во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Стрельба в популярном у иностранных туристов курорте Сус на побережье Туниса началась около полудня. Нападавший - по последним данным, действовавший в одиночку, - выдавал себя за отдыхающего на пляже. По рассказам очевидцев, он прятал автомат Калашникова в зонтике.

Он начал беспорядочную стрельбу по людям на пляже, двигаясь к бассейну отеля Imperial Marhaba и лобби.

Большинство жертв и пострадавших оказались британскими и немецкими туристами.

Как сообщили власти Туниса, нападавшего убили в ходе перестрелки.

В пятницу произошло сразу несколько нападений в разных частях мира: в столице Кувейта 27 человек погибли в результате взрыва в шиитской мечети в разгар пятничной молитвы, а в городе на юго-востоке Франции в результате нападения на завод сжиженного газа один человек был обезглавлен и еще несколько получили ранения. Жертвами смертника на базе контингента Африканского cоюза в сомалийском городе Лего стали не менее 30 человек, а число погибших от рук исламистов "Исламского государства" в сирийском Кобани превысило 150 человек.

Правоохранительные органы всех этих стран пытаются выяснить, есть ли между нападениями какая-то связь.

Произошедшая в пятницу трагедия стала самой кровавой в современной истории Туниса.

В марте в результате нападения на музей "Бардо" в тунисской столице погиб 21 турист из Великобритании, Франции, Италии, Колумбии и Японии. Как и сейчас, тогда ответственность за содеянное взяла на себя группировка "Исламское государство".

Тунис оказался единственной арабской страной, сумевшей перейти к демократическому правлению четыре года спустя после начала "жасминовой революции", в результате которой был свергнут президент Зине Абедин Бен Али.

С другой стороны, отмечают эксперты, Тунис, для которого туризм является одним из основных источников доходов, пока не может справиться с ростом популярности радикальных исламистов в стране.

Туристический сектор генерирует порядка 15% ВВП Туниса.