Ответственность за теракт в Тунисе взяло на себя "Исламское государство" - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Twitter боевиков.

"Наш брат, солдат Халифата достиг своей цели в отеле Imperial, несмотря на меры безопасности", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что боевики атаковали "бордель", были убиты 40 "неверных".

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 июня, около полудня на популярный у британских туристов отель Imperial в тунисском городе Сус напали вооруженные люди. Число погибших в результате стрельбы на популярном среди туристов тунисском курорте достигло 39-ти человек.