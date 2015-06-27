Ответственность за теракт в Тунисе взяло на себя "Исламское государство" - СМИ
03:43, 27 июня 2015Мир
2651 0
Группа боевиков "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в отеле Туниса.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Twitter боевиков.
"Наш брат, солдат Халифата достиг своей цели в отеле Imperial, несмотря на меры безопасности", - говорится в сообщении.
Также в сообщении отмечается, что боевики атаковали "бордель", были убиты 40 "неверных".
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 июня, около полудня на популярный у британских туристов отель Imperial в тунисском городе Сус напали вооруженные люди. Число погибших в результате стрельбы на популярном среди туристов тунисском курорте достигло 39-ти человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter