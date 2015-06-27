Количество погибших из-за терракта в Тунисе возросло до 39 человек.

Число погибших в результате стрельбы на популярном среди туристов тунисском курорте Сус достигло 39-ти, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на министерство здравоохранения Туниса.

Ранее УНИАН сообщал, что в пятницу, 26 июня около полудня на популярный у британских туристов отель Imperial в тунисском городе Сус напали вооруженные люди.

В числе погибших, в основном, иностранные туристы, в том числе пятеро граждан Великобритании.

Также, ранение получила гражданка Украины. Она была прооперирована, ее состояние здоровья удовлетворительное.

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Причина нападения на туристов, а также организаторы атаки неизвестны. Ранее экстремистская группировка "Исламское государство" призвала своих сторонников усилить нападения во время священного для мусульман месяца Рамадан.