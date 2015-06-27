Украинке, получившей ранение во время теракта в Тунисе, сделана операция – МИД

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на своей странице в Twitter.

"Украинский консул в Тунисе посетил в больнице. Сус пострадавшую в результате теракта гражданка Украины, ей сделана операция,состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении ведомства.

Укр консул в Тунисе посетил в больнице.Сус пострадавшую в результате теракта общин-ку Украины, ей сделана операция,состояние здоровья удовлетворительное — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 26 Июнь 2015

Ранее УНИАН сообщал, что число погибших в результате нападения на отели в пригороде тунисского курортного города Сус увеличилось до 37.