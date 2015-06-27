Украинке, получившей ранение во время теракта в Тунисе, сделана операция – МИД

00:24, 27 июня 2015
Общество
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Украинской гражданке, которая пострадала в результате теракта в Тунисе, сделали операцию.

REUTERS

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины на своей странице в Twitter.

"Украинский консул в Тунисе посетил в больнице. Сус пострадавшую в результате теракта гражданка Украины, ей сделана операция,состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее УНИАН сообщал, что число погибших в результате нападения на отели в пригороде тунисского курортного города Сус увеличилось до 37.

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