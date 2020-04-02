цей матеріал доступний українською

Афганистан освободит из тюрем 100 талибов – СМИ

10:37, 02 апреля 2020
Мир
812 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из службы безопасности.

Читайте такжеТрамп: изоляция из-за коронавируса может привести к росту числа самоубийств

Он добавил, что в ответ талибы освободят 20 афганских силовиков.

Обмен заключенными является частью мер по усилению доверия, что имеет решающее значение для успеха мирного соглашения, подписанного между США и талибами о прекращении почти 20-летней войны.

Освобождение 100 боевиков «Талибана» является первым шагом на пути к следующему обмена 6 тысяч заключенных, удерживаемых правительством Афганистана и повстанческой группировкой.

Как сообщал УНИАН, боевики и смертники совершили налет на религиозный комплекс в Кабуле (Афганистан). Террористы успели убить 25 человек, пока полиция их не расстреляла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter