Афганистан освободит из тюрем 100 талибов – СМИ

Освобождение 100 боевиков «Талибана» является первым шагом на пути к следующему обмену 6 тысяч заключенных.

Правительство Афганистана уволит 100 заключенных талибов в четверг.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из службы безопасности.

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Он добавил, что в ответ талибы освободят 20 афганских силовиков.

Обмен заключенными является частью мер по усилению доверия, что имеет решающее значение для успеха мирного соглашения, подписанного между США и талибами о прекращении почти 20-летней войны.

Освобождение 100 боевиков «Талибана» является первым шагом на пути к следующему обмена 6 тысяч заключенных, удерживаемых правительством Афганистана и повстанческой группировкой.

Как сообщал УНИАН, боевики и смертники совершили налет на религиозный комплекс в Кабуле (Афганистан). Террористы успели убить 25 человек, пока полиция их не расстреляла.