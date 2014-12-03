58% россиян хотят видеть Путина на посту президента РФ после 2018 года

​58% россиян хотят оставить Владимира Путина президентом Российской Федерации на четвертый срок

Об этом свидетельствуют данные опроса российского «Левада-Центра».

Согласно его результатам, россияне поддерживают и одобряют политику Кремля, выступают за оказание всемерной поддержки президенту, а также хотели бы видеть Путина на посту главы РФ после 2018 года.

Так, 58% респондентов хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента РФ после 2018 года, 19% - не хотели бы. Интересно, что в октябре 2013 года почти половина - 45% - россиян выступали против переизбрания Путина на новый президентский срок и лишь 33% опрошенных его поддерживали.

74% респондентов отметили, что за время, прошедшее с момента первого избрания Владимира Путина на пост президента РФ у них сложилось "в основном благоприятное" впечатление о нем. Лишь у 13% сложилось негативное впечатление о нынешнем главе государства, еще 9% сказали, что "знают о нем недостаточно", а 4% не смогли ответить на этот вопрос.

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Согласно данным опроса, 72% россиян поддерживают действия Путина на посту президента, в то время как не поддерживают политику Кремля 13%. Всего год назад, в ноябре 2013 года сторонников президентского курса было намного меньше - 47% против 31% соответственно.

По мнению большинства респондентов (71%), влияние Путина на происходящее в РФ сильное.

На просьбу охарактеризовать курс развития страны, избранный Владимиром Путиным после возвращения на пост президента страны, 37% респондентов подчеркнули, что "Путин проводит особый курс, который трудно определить в обычных политологических терминах". Еще 20% отметили, что курс нынешнего главы РФ "в чем-то (в экономике) либеральный, в чем-то (в общественной сфере) консервативный", 10% назвали курс "консервативным, направленным на защиту традиционных ценностей", еще 10% высказались за отсутствие четкого курса - дескать, все решения принимаются ситуативно.

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Опрос проведился 21 – 24 ноября 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%