Египет вводит комендантский час на две недели из-за коронавируса

До 12 апреля в Египте закрыты все учебные заведения.

Для противодействия распространению коронавируса Египет с 25 марта на две недели вводит комендантский час: с 7 вечера до 6 утра будет запрещено выходить из дома даже для покупки товаров первой необходимости.

Как сообщает Громадське со ссылкой на Associated Press, об этом во вторник, 24 марта, заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

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Кроме того, по его словам, на срок до 12 апреля в Египте закроются все учебные заведения, а магазины и торговые центры (за исключением продуктовых, пекарен и аптек) должны работать только в будни (то есть за исключением пятницы и субботы) и только с 7 утра до 5 вечера.

«Мы стремимся защитить семьи и граждан по всему Египту. В соответствии с развитием ситуации будем принимать и более жесткие ограничения», — добавил Мадбули, не объяснив, о каких именно ограничениях может идти речь.

Напомним, 21 марта власти Египта для противодействия коронавирусу распорядилась закрыть на две недели все мечети (их более 100 тысяч) и церкви: мечетям позволили только транслировать молитвы через громкоговорители.

По последним данным, в Египте зафиксированы 366 случаев инфицирования SARS-CoV-2 и 21 умерший, в том числе два военных генерала, приближенные к руководству страны.

По состоянию на утро 24 марта, в мире официально зарегистрировали 381 499 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 16557 человека умерли, 101 794 пациентов успешно выздоровели после заражения.

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