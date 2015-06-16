"Талибан" призвал "Исламское государство" не вести "параллельный джихад"

17:28, 16 июня 2015
Мир
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Представитель "Талибана" обратился к боевикам "Исламского государства" с призывом не вести "параллельный джихад" в Афганистане.

svpressa.ru

В письме, адресованном лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади, говорится, что "священная война против американцев и их союзников" может быть успешной только под одним флагом и под руководством одного лидера.

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Письмо, опубликованное на официальном информационном ресурсе "Талибана", подписал один из лидеров талибов - Мулла Ахтар Мохаммад Мансур, сообщает Русская служба ВВС.

За последние несколько месяцев талибы несколько раз терпели поражения от локальных исламистских группировок, сражавшихся под флагом "Исламского государства".

В конце прошлой недели появились сообщения о том, что на востоке Афганистана идут бои между сторонниками двух исламистских группировок - бои столь серьезные, что сотни человек были вынуждены покинуть свои дома.

В начале июня сообщалось, что боевики ИГ обезглавили 10 активистов движения "Талибан".

При этом на севере Афганистана силы талибов и "Исламского государства" вместе сражаются против правительственных войск.

Командующий войсками США и НАТО в стране генерал Джон Кэмпбелл в прошлом месяце заявил, что сторонники ИГ активно вербуют бойцов в Афганистане.

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