Коронавирус - карта распространения 7 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 7 мая 2020 в мире инфицированы 3 753 219 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 7 мая, десятка лидеров

1 228 603 США

220 325 Испания

214 457 Италия

202 359 Великобритания

174 224 Франция

168 162 Германия

165 929 Россия

131 744 Турция

126 611 Бразилия

101 650 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

263 843 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 73 431 человек. В Великобритании - 30 150 человек, в Италии - 29 684 смертей, в Испании - 25 857 человек, во Франции - 25 812 человека. По всему миру 1 245 560 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.