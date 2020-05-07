Коронавирус - карта распространения 7 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 7 мая 2020 в мире инфицированы 3 753 219 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 7 мая, десятка лидеров
- 1 228 603 США
- 220 325 Испания
- 214 457 Италия
- 202 359 Великобритания
- 174 224 Франция
- 168 162 Германия
- 165 929 Россия
- 131 744 Турция
- 126 611 Бразилия
- 101 650 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
263 843 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 73 431 человек. В Великобритании - 30 150 человек, в Италии - 29 684 смертей, в Испании - 25 857 человек, во Франции - 25 812 человека. По всему миру 1 245 560 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.