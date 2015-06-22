Глава Пентагона: США не позволят Кремлю вернуть советское прошлое

Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, выступая в Берлине, передает Би-би-си. Эштон Картер сказал, что союзники по НАТО готовы к улучшению отношений с Москвой, но решение об этом должен принять именно Кремль.

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"Мы не стремимся к холодной войне с Россией, не говоря о горячей. Мы не стремимся сделать Россию нашим врагом. Но не надо сомневаться, мы готовы защитить наших союзников и международные законы", - подчеркнул глава Пентагона.

В ходе визита, который продлится с 22 по 26 июня, Эштон Картер посетит Германию, Эстонию и Бельгию, чтобы обсудить, в частности, вызовы со стороны России, сообщил ранее Пентагон.

Ранее Эштон Картер сказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО ожидают, что напряженность в отношениях с Россией сохранится на долгое время.