МИД Украины требует официальных разъяснений слов Путина и Лаврова

Министерство иностранных дел Украины направило ноту МИД РФ с просьбой безотлагательно предоставить разъяснения российской стороны относительно высказанных позиций Президента России Владимира ПУТИНА и министра иностранных дел Сергея ЛАВРОВА относительно Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в связи с информацией о том, что во время заседания Совета Россия–НАТО 4 апреля с.г. Президентом Российской Федерации якобы было заявлено такое: „Украина – это даже не государство!.. Часть ее территории – это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!”. Дальше, как отмечено в публикации газеты „Коммерсантъ”,"... он [Президент В.ПУТИН] прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО это государство просто прекратит существование. То есть фактически пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины``.

Министр иностранных дел Российской Федерации С.ЛАВРОВ 8 апреля в интервью радио „Эхо Москвы” фактически подтвердил информацию, изложенную накануне в газете „Коммерсантъ”. Кроме того он прибавил: ”Мы будем делать все, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО``.

“Исходя из того, что преданность принципам добрососедства, взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности являются безусловным фундаментом отношений стратегического партнерства между Украиной и Российской Федерацией, МИД Украины направило ноту к Министерству иностранных дел Российской Федерации с просьбой безотлагательно предоставить разъяснения российской стороны относительно высказанных позиций российских руководителей”, - сообщает пресс-служба МИД.