Министр финансов Греции призвал Меркель поспособствовать разрешению кризиса

Как передает DW, по его мнению, канцлер Германии Ангела Меркель может либо достичь соглашения с правительством Греции, или "выбросить его за борт".

Варуфакис накануне экстренного саммита лидеров стран Еврозоны, посвященного вопросу греческого долгового кризиса, призывает Меркель принять решение относительно дальнейших действий. "Немецкий канцлер в понедельник окажется перед решающим выбором", - написал Варуфакис в статье для издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованной в воскресенье, 21 июня.

"Теперь все зависит от внеочередного саммита в понедельник", - написал греческий министр финансов. Он подчеркнул, что его страна готова к дальнейшим компромиссам, однако Брюссель должен дать для этого четкий сигнал.

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"Мы, со своей стороны, прибудем в Брюссель с намерением прийти к компромиссу, однако будем его соблюдать, пока нас не попросят сделать то, что делали предыдущие правительства, - принять новые обязательства на условиях, которые дают мало надежды на возвращение Грецией своих долгов", - подчеркнул греческий министр финансов.

Тем временем министр финансов США Джейкоб Лью предостерег Афины от выхода из Еврозоны. Такой шаг связан с ужасным снижением экономических показателей", - заявил Лью накануне в эфире CNN, сообщает агентство AFP. Прежде всего, считает американский чиновник, это очень повлияет на население Греции.

"Я призываю все стороны проявить гибкость", - отметил Лью.

Ранее канцлер Германии и президент Европейского Совета Дональд Туск предупредили об опасности завышенных ожиданий от встречи от внеочередного саммита по Греции.

"Саммит в понедельник может стать саммитом решений только в том случае, если будет какая-то основа для их принятия", - подчеркнула Меркель.