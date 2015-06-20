Меркель и Туск предостерегают от завышенных ожиданий перед саммитом по Греции

"Саммит в понедельник может стать саммитом решений только в том случае, если будет какая-то основа для их принятия. А если к тому времени не будет наработанных вариантов, встреча будет иметь только консультативный формат и тогда придется продолжать ждать", - цитирует Меркель Немецкая волна.

Читайте такжеDie Welt: Пусть лучше уходят греки, чем британцы!

По словам Туска, саммит не будет последним шагом в поиске выхода из кризиса.

"Мы должны избавиться от иллюзий, что на высшем уровне существует некая магическая формула", - сказал он.

Между тем Соединенные Штаты призвали Грецию и международных кредиторов - Еврокомиссию, ЕЦБ и МВФ - найти компромисс по выходу из долгового кризиса.

"Мы считаем, что Греции и ее международным партнерам необходимо сделать шаг навстречу компромиссу", - сказал накануне пресс-секретарь правительства США Эрик Шульц.

Обе стороны должны разработать надежную программу реформ, "которая сможет стать основой для долгосрочного роста в зоне евро", отметил Шульц.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас вновь призвал ЕС оказать помощь его стране. На этой неделе обеспокоенные финансовым будущим страны граждане Греции, согласно приблизительным оценкам, сняли около 4 млрд евро со своих банковских счетов, сообщает dpa.

"Всем тем, кто делает ставку на сценарий кризиса и террора, докажут, что они неправы. Будет принято решение, основанное на уважении к правилам ЕС и демократии, что позволит Греции вернуться к росту, оставаясь в Еврозоне", - сказал Ципрас.

Тем временем премьер-министр Греции пытается заручиться поддержкой России. На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге он договорился с лидером РФ Владимиром Путиным о тесном сотрудничестве между двумя странами. Впрочем, в Москве заявили, что вопрос предоставления Афинам финансовой помощи на повестке дня не стоял.