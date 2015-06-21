В Магадане сторонников Навального доставили в полицию

Об этом передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на слова активистов в Twitter.

Как объяснила одна из задержанных Анна Велликок, их доставили в отдел полиции в связи с тем, что в дежурную часть поступила информация о порче имущества.

"Сообщают, что по рации нас приказано доставить в полицию, в случае оказания сопротивления - применить силу и спецсредства", - добавила Велликок.

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Ранее в воскресенье она сообщила о том, что двое неизвестных напали на оппозиционера Дмитрия Таралова на рынке и избили его, выбив ему несколько зубов. Сейчас Таралов находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Активисты обнаружили машину вместе с нападавшими за зданием рынка, однако полиция отказалась задерживать злоумышленников.

Несколько сторонников Навального находятся в Магадане в связи с подготовкой к выборам в областную думу. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров ранее объяснил, что они решили "провести эксперимент и пойти на выборы исключительно с антикоррупционной программой".

Албуров в своем Twitter высказал предположение, что злоумышленники хотели напасть на него, но перепутали его с Тараловым. Албуров баллотируется в областную думу, он собирается стать первым номером в списке партии ПАРНАС.