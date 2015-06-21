В Магадане стороннику Навального выбили зубы с криками "Вали в Москву"
Двое мужчин напали на координатора проекта «РосЖКХ» Дмитрия Таралова на местном рынке, когда тот проводил агитацию за оппозиционера Георгия Албурова.
Об этом сообщила в твиттере 21 июня активистка Анна Велликок, которая также участвовала в агитации, передает Сноб.
«Только что напали двое на Диму Таралова на рынке в Магадане. Сломали зубы», — написала Велликок. Во время нападения мужчины в черных куртках с капюшонами кричали «Вали в Москву!», утверждает она. Пострадавшего увезли в больницу.
Только что напали двое на Диму Таралова на рынке в Магадане. Сломали зубы pic.twitter.com/KxdlmUt7Jq
— Aнна Велликок (@airily_ann) June 21, 2015
На Таралова напали люди из машины, которая следила за агитаторами последние три дня, сообщил в твиттере сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров, который баллотируется в областную думу от РПР-ПАРНАС.
После избиения Таралова поймали наружку, которая за нами 3 дня ездит. Чуваки спрятались в салон и не открывают pic.twitter.com/qc1d7mpyvT
— Георгий Албуров (@alburov) June 21, 2015
Люди в машине, которая за нами следила эти 3 дня, прячут лица и не выходят из машины. Забрали документы с козырька pic.twitter.com/3bckghXI0U
— Aнна Велликок (@airily_ann) June 21, 2015
После избиения Таралова оппозиционеры нашли машину нападавших, которая стояла недалеко от рынка. Двое мужчин, которые в ней скрылись, прикрыли лица руками и отказались покидать салон.
Не выходят pic.twitter.com/eqFmdzBQAS
— Георгий Албуров (@alburov) June 21, 2015
Полицейские, которые прибыли на место, выяснили, что на машину повесили списанные номера. Первый наряд полиции, который приехал на место происшествия, не смог задержать злоумышленников: спустя некоторое время сотрудникам МВД приказали оставить машину и вернутся в дежурную часть. После этого Георгий Албуров написал заявление на нападавших и на место прибыли еще несколько полицейских. На момент написания заметки нападавшие оставались в салоне.
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«Очень часто на активистов нападают сами сотрудники полиции в штатском либо их агентура. Этим объясняется пассивная реакция полиции на вызов», — написал в твиттере глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Теперь полиция хочет отвести нас в отделения для дачи показаний. Угрожает физической силой #многоходовочкаpic.twitter.com/duf3ur4mlA
— Георгий Албуров (@alburov) June 21, 2015
Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что нападение организовали сами местные власти (а скорее всего прямо полиция). Об этом политик написал в своем блоге.
"Мы, конечно, официально потребуем руководство МВД и ФСБ разогнать эту дальневосточную Кущёвку, хотя отлично понимаем, что центральное руководство "силовиков" - такое же ворьё и мафия. Тем не менее, все официальные шаги будут сделаны", - добавил Навальный.