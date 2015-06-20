В Южной Корее число погибших от MERS достигло 26 человек

По данным местных СМИ, пожилой мужчина умер от обострившегося на фоне вируса заболевания сердца. При этом в целом, считают в Сеуле, распространение вируса удалось остановить. За последние сутки не было зарегистировано ни одного нового случая заражения, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Всего на данный момент вирус MERS подтвержден у 166 человек. Вспышка вируса негативно отразилась на рейтинге президента страны Пак Кын Хе, которая, по мнению граждан Южной Кореи, слишком поздно отреагировала на вспышку вируса.

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Первые случаи заболевания ближневосточным респираторным синдромом, вакцины от которого до сих пор нет, были отмечены в 2011 году в Саудовской Аравии. В Корее вспышка вируса началась 20 мая. На данный момент страна занимает второе после Саудовской Аравии место по числу погибших от MERS.

Как сообщал УНИАН, 17 июня МИД Украины в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Южной Корее, вызванным распространением коронавируса MERS, рекомендовало гражданам Украины как минимум до конца июня – начала июля этого года воздержаться от поездок без крайней необходимости в эту страну.