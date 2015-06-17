MERS проник в Россию: жительницу Приморья с подозрением на коронавирус отправили на карантин

Женщина с подозрением на коронавирус MERS в Приморье не госпитализирована, а находится дома на карантине, уточнила РИА Новости представитель пресс-службы администрации края.

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Напомним, администрация Приморского края сообщила, что в одной из больниц Сеула россиянка общалась с зараженным, ее анализы отправят в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске, который даст экспертное заключение.

"Пациентка не госпитализирована, потому что к этому нет оснований. Она находится дома на карантине. У нее взяты анализы, которые будут исследованы в лаборатории. Только после этого можно будет судить о заболевании", — сказала собеседница агентства.

Справка. Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. Вакцины от вируса не существует.