Госдума ратифицировала договор о союзничестве с Южной Осетией

Теперь документ, предусматривающий формирование общего оборонного пространства, а также интеграцию таможенных органов и свободное пересечение границы гражданами государств-подписантов, вступает в силу.

В соответствии с договором, Россия обязуется рассматривать нападение третьего государства на Южную Осетию как агрессию против себя и принимать соответствующие меры.

Читайте такжеПодписание Кремлем договора с Южной Осетией - это скрытая аннексия части Грузии - МИД

В профильном комитете Госдумы договор, подписанный 18 марта, назвали шагом к более глубокой интеграции с Южной Осетией, исключив при этом возможность ее вхождения в состав России.

Россия признала независимость Южной Осетии вскоре после вооруженного конфликта в 2008 году, когда Грузия попыталась восстановить контроль над отколовшейся республикой, однако в конфликт вмешались российские войска.

В Тбилиси Южную Осетию считают своей территорией, которую незаконно оккупировали российские войска. Помимо России, республику признали всего несколько стран, в том числе Венесуэла и различные островные карликовые государства.