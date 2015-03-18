НАТО не признает соглашение России об интеграции с Южной Осетией

НАТО не признает так называемый договор о союзе и интеграции, подписанный между южноосетинского регионом Грузии и Россией сегодня.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт Альянса.

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"Этот так называемый договор - еще один шаг со стороны Российской Федерации, который подрывает усилия международного сообщества по укреплению безопасности и стабильности в регионе. Он не способствует мирному и длительному урегулированию ситуации в Грузии", - сказал Столтенберг.

По его словам, подписанный договор нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и грубо противоречит принципам международного права, принципам ОБСЕ и международным обязательствам России.

"Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии. НАТО полностью поддерживает суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию отменить признание Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств и вывести свои войска из Грузии ", - заявил Столтенберг.

Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Южной Осетии Леонид Тибилов сегодня подписали договор о сотрудничестве и интеграции.