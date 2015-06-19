Генсек НАТО анонсировал визит в Украину

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

"Я с нетерпением жду визита в Украину, и мы ищем соответствующую дату", - сказал Столтенберг.

Вместе с тем, по его словам, в НАТО в настоящее время нет конкретных планов относительно визита в Украину Североатлантического совета (последний состоялся десять лет назад).

"У нас есть регулярный диалог с частыми встречами в рамках Комиссии НАТО-Украина", - отметил генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что с Украиной существует "сильное и древнее политическое и практическое партнерство" с интенсивным политическим диалогом в рамках Комиссии НАТО-Украина.

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"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники по НАТО не признают и будут признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией. НАТО также оказывает практическую поддержку Украине на пути реформ", - отметил он.

Кроме того, по словам генсека, достигнуто прогресса в отношении трастовых фондов, которые были созданы для поддержки реформ и помощи в реабилитации бойцов, пострадавших в результате боевых действий на Донбассе.

"Мы предоставили дополнительный персонал в офис связи НАТО в Киеве и направили экспертов в Министерство обороны. Союзники по НАТО также оказывают значительную поддержку на двусторонней основе", - детализировал Столтенберг.

Полное эксклюзивное интервью Генсека НАТО читайте на УНИАН.