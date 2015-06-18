Повышение боеготовности войск стран НАТО является ответом на действия России – генерал Бридлав

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Польше во время проведения первых учений сил высокой готовности НАТО командующий объединенными войсками НАТО в Европе генерал Фил Бридлав.

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„Россия изменила пейзаж Европы, Россия использовала силу, перешла международные границы и изменила облик суверенного государства. НАТО должно быть готовым, чтобы встретить такого рода риски”, - подчеркнул он.

Командующий подчеркнул, что эти учения являются „еще один шагом”, которые употребляются для реализации решения, принятого лидерами стран Альянса на саммите НАТО в Уэльсе.

Отвечая на вопрос, не приведет ли это к ядерному противостоянию между НАТО и Россией, Бридлав сказал: „Мы должны помнить, что наш союз - это союз защиты. Наши учения и военные действия открыты и прозрачны. Об этих учениях было объявлено. Все знали, когда они начнутся и закончатся, сколько людей примут в них участие, их размер. Это является контрастом внезапным учениям (России) – мы не знаем, когда они начнутся, когда закончатся, насколько большими они будут. Когда мы видим, что они (россияне) пересекают границу и меняют международные нормы, я бы сказал, что то, что мы делаем, имеет стабилизирующее влияние”.

Командующий уточнил, что этой задачей является подготовка сил, их обучение, „сделать их готовыми для будущего”.

Как сообщалось, с 9 по 19 июня НАТО в Польше проводит первые учения сил высокой готовности, в которых участвует 2100 военных из 9 стран.