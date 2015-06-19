В возрасте 116 лет умерла старейшая жительница Земли Джералин Тэлли
04:00, 19 июня 2015Мир
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Старейшая жительница Земли американка Джералин Тэлли умерла в возрасте 116 лет в своем доме в пригороде Детройта.
Джералин Тэлли играла в боулинг до 104 лет и сама косила газон / napensii.ua
Об этом сообщает ТСН.
Джералин Тэлли родилась в штате Джорджия в 1899 году. По словам ее дочери, Телли оставалась активной даже после своего столетия: она играла в боулинг до 104 лет и сама косила газон.
Тэлли увлекалась рыбалкой, садоводством и выпечкой, шила платья и одеяла. Когда ей исполнилось 104 года, ее ноги стали слабеть, но она продолжила ежегодно ездить на рыбалку.
После смерти Джералин Тэлли старейшей жительницей Земли является 115-летняя гражданка США Сюзанна Мушатт Джонс.
Ранее УНИАН сообщал, что 1 апреля этого года в Японии в возрасте 117 лет умерла старейшая жительница Земли Мисао Окава (Misao Okawa).
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