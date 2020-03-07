Преподаватель Стэнфорда в США заразился коронавирусом – университет приостановил занятия

Также подозревают коронавирус у 2 студентов, которые сейчас находятся в самоизоляции.

Стэнфордский университет в США решил приостановить занятия из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает Palo Alto. Читайте такжеВ Индонезии больных коронавирусом переселят на необитаемый остров Отмечается, что коронавирус подтвердили у преподавателя медицинского факультета. Во избежание возможного распространения болезни руководство университета решило перевести студентов на удаленное обучение с 9 марта. Кроме того, 2 студента, которые могли заразиться, находятся в самоизоляции. Как сообщал УНИАН, на круизном лайнере Grand Princess, который стоит на якоре возле калифорнийского побережья вблизи Сан-Франциско, было выявлен 21 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. По данным Минздрава, на борту Grand Princess находятся 49 украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter