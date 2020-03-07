Преподаватель Стэнфорда в США заразился коронавирусом – университет приостановил занятия
15:45, 07 марта 2020Мир
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Также подозревают коронавирус у 2 студентов, которые сейчас находятся в самоизоляции.
Из-за коронавируса Стэнфордский университет переходит на дистанционное обучение / фото: wikiway.com
Стэнфордский университет в США решил приостановить занятия из-за угрозы распространения коронавируса.
Об этом сообщает Palo Alto.
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Отмечается, что коронавирус подтвердили у преподавателя медицинского факультета. Во избежание возможного распространения болезни руководство университета решило перевести студентов на удаленное обучение с 9 марта.
Кроме того, 2 студента, которые могли заразиться, находятся в самоизоляции.
Как сообщал УНИАН, на круизном лайнере Grand Princess, который стоит на якоре возле калифорнийского побережья вблизи Сан-Франциско, было выявлен 21 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
По данным Минздрава, на борту Grand Princess находятся 49 украинцев.
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