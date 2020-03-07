цей матеріал доступний українською

Преподаватель Стэнфорда в США заразился коронавирусом – университет приостановил занятия

15:45, 07 марта 2020
Мир
130 0
Из-за коронавируса Стэнфордский университет переходит на дистанционное обучение / фото: wikiway.com

Об этом сообщает Palo Alto.

Читайте такжеВ Индонезии больных коронавирусом переселят на необитаемый остров

Отмечается, что коронавирус подтвердили у преподавателя медицинского факультета. Во избежание возможного распространения болезни руководство университета решило перевести студентов на удаленное обучение с 9 марта.

Кроме того, 2 студента, которые могли заразиться, находятся в самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, на круизном лайнере Grand Princess, который стоит на якоре возле калифорнийского побережья вблизи Сан-Франциско, было выявлен 21 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

По данным Минздрава, на борту Grand Princess находятся 49 украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter