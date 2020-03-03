В России самолет экстренно сел из-за сообщения о бомбе - СМИ
08:25, 03 марта 2020Мир
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Самолет приземлился на запасном аэродроме в Хабаровске.
Иллюстрация REUTERS
В российском Хабаровске самолет экстренно приземлился из-за сообщения о минировании.
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Как сообщают российские СМИ, воздушное судно выполняло рейс из Владивостока в Москву.
По данным СМИ, поступил звонок о минировании. После этого было принято решение посадить самолет на запасной аэродром в Хабаровске. На борту находятся 167 пассажиров и 14 членов экипажа.
Самолет должны проверить спецслужбы. Также будет проведен досмотр пассажиров.
Напомним, ранее в Турции экстренно посадили самолет из-за подозрения на коронавирус у пассажиров.
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