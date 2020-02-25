В Турции экстренно посадили самолет из-за подозрения на коронавирус у пассажиров

Минимум у 12 из пассажиров - повышенная температура тела.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Тегерана в Стамбул, экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на коронавирус у пассажиров.

Об этом сообщает издание Hurriyet.

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На борту самолета рейса ТК879 находятся 132 пассажира, как минимум у 12 из них повышенная температура тела.

Отмечается, что в аэропорту "Эсенбога" введены карантинные меры.

По данным издания, самолет развернули на подлете к Стамбулу. Это было сделано после запроса Министерства здравоохранения Турции.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 25 февраля в Китае от коронавируса умерли 2 663 человека. Количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 77 658 человек.