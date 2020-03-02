Bloomberg: НАТО должен выступить на стороне Турции в конфликте с Россией

Анкара – проблемный союзник альянса, но Москва все же враг «номер один» для него.

Турция и Сирия, кажется, катятся к войне. В городе Идлиб по меньшей мере 33 турецких солдата были убиты во время сирийских обстрелов. И это произошло при содействии России. В ответ Турция нанесла удар и убила 18 солдат Дамаска.

Примерно три миллиона беженцев в плохих условиях. Дети умирают, а большие группы людей пешком пытаются убежать с кровавого поля битвы, - пишет на страницах Bloomberg бывший главнокомандующий войск НАТО в Европе Джеймс Ставридис. К этому времени гражданская война в Сирии должна была уже закончиться.

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Примерно 11 миллионов граждан страны были вынуждены переселиться, а свыше 500 тысяч – погибли. Башар Асад, используя страшную смесь военных тактик с применением газа нервно-паралитического действия, барельних бомб, которые сбрасывают с вертолетов, атак на больницы и школы, а также пыток в тюрьмах, смог загнать оппозиционные силы в этот последний уголок почти полностью разрушенной страны. На каждом шагу его поддерживал президент России Владимир Путин. Но теперь ложкой дегтя в бочке меда стал турецкий лидер Раджеп Тайип Эрдоган.

«Когда я был главнокомандующим войск НАТО на ранних этапах сирийской гражданской войны, уязвимая турецко-сирийская граница вызывала глубокое беспокойство. Меня часто спрашивали на брифингах с лидерами союзных стран, почему Россия так сильно поддерживает сирийский режим. Я объяснял, что Путин пытается добиться большего, чем просто продемонстрировать лояльность своему давнему союзнику. Он чувствовал, что военное вмешательство сократит американское влияние в регионе, усилит российский доступ к теплым портам Средиземноморья и укрепит его отношения с Ираном (который тоже поддерживает Асада). Он также хотел показать российскому народу, что он стал решающим глобальным игроком, который не боится выступить против Запада. Его стратегия остается последовательной. И кажется, он достигнет успеха, помогая Асаду разбить оппозиционеров», - пишет Ставридис.

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Турция выступала против Асада и годами поддерживала некоторые оппозиционные силы. В конце концов, она отправила свои войска в Идлиб. Как и Путин, Эрдоган продвигает масштабную стратегию в регионе. Он хочет контролировать сирийскую границу, сократить атаки курдов на территории Турции с юга, а также усилить турецкое влияние на территории бывшей Османской империи. Он также хочет показать своей политической базе в Турции, что, как и Путин, он авторитарный лидер, готовый действовать. Он решил, что цели стоят того, чтобы рискнуть крепкими экономическими связями с Россией, а также туризмом и теплыми личными отношениями с Путиным.

Вряд ли Эрдоган был идеальным союзником в последнее время. Он отправил войска в Сирию, чтобы расправиться над лояльными к США силами, купил ракеты у России и угрожал закрыть базы НАТО на турецкой территории. Однако, потенциал военного столкновения между Россией и Турциейпредставляет большую проблему для альянса. Если войска двух стран вступят в прямое противостояние, Эрдоган может позвать НАТО на помощь в войне против большой военной силы.

Ставридис замечает, что это не первый такой кризис. В прошлом было несколько инцидентов между российскими и турецкими истребителями и оборонительными системами. В конце концов, пришлось развернуть батареи ПВО Patriot на юге Турции. Это заставило Асада и его российского союзника сосредоточиться на других частях Сирии и избегать столкновения с НАТО.

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На этот раз наземные силы чрезвычайно близко. Продолжаются активные боевые действия. И шансы того, что возникнет фатальный просчет, значительно выше. В среду Эрдоган подчеркнул, что Турция не сделает «даже малейшего шага назад» в обострении противостояния против России. Он также призвал снова отправить батареи Patriot к южной турецкой границе.

С точки зрения альянса, можно сделать ряд шагов, чтобы ослабить напряжение и избежать начала конфликта, который заставит всех союзников вступить в него в соответствии со статьей 5 о совместной обороне. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен встретиться с турецкими лидерами и убедить их делать все, чтобы избежать российский сил на поле битвы. Конечно, все это легче сказать, чем сделать.

НАТО может провести то, что военные называют «деконфликтизацией» между российскими и турецкими силами, предоставив разведывательные данные самого высокого уровня о расположении российских войск и их намерениях. Альянс также может технически помочь Турции разработать превентивные протоколы, чтобы избежать битвы с Россией. Вашингтон и Москва делают это, к примеру, в море, где действуют особые правила относительно приближения кораблей и самолетов. НАТО также может обеспечить логистическую и гуманитарную помощь для беженцев.

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Самое важное, чтобы США дали России четко понять, что последствия боевой операции против Турции будут включать дальнейшие санкции и большую военную поддержку для турецкий войск в соответствии с соглашением о НАТО. К примеру, Америка может развернуть ракеты Patriot, которые просит Эрдоган.

Безусловно, нужен глобальный ответ на насилие в Идлибе. И Совет безопасности ООН должен отреагировать на это более решительно, чем выразить призывы к сторонам. Идея о «зоне безопасности» между Турцией и Сирией до сих пор стоит обсуждения. Хотя Асад и Путин чувствуют, что все карты в их руках.