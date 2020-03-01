В Таджикистане состоялись парламентские выборы

За 63 мандата боролись 241 человек, явка превысила 75 процентов.

В Таджикистане в воскресенье, 1 марта, прошли парламентские выборы.

По словам главы ЦИК Бахтиера Худоерзоды, выборы признаны состоявшимися, сообщает DW.

Отмечается, что явка превысила 75 процентов при необходимом минимуме в 50 процентов и составила около 3,7 миллиона человек.

Сотрудники избиркомов приступили к подсчету голосов, предварительные результаты объявят 2 марта. Окончательные итоги выборов станут известны не позднее чем через две недели.

Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана - Маджлиси намояндагон - проводятся раз в 5 лет. За 63 места боролись 241 человек: 65 кандидатов от семи партий по партийным спискам и 176 кандидатов в одномандатных округах.

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Оппозиционная Социал-демократическая партия Таджикистана смогла выдвинуть пятерых кандидатов для участия в выборах. В 2010-м и 2015 году оппозиционерам не удалось получить в парламенте ни одного места.

В настоящий момент большинство мандатов у Народно-демократической партии Таджикистана, председателем которой является президент страны Эмомали Рахмон.

За всю историю выборов в Таджикистане наблюдатели от ОБСЕ ни разу не признавали их свободными, демократическими и соответствующими международным стандартам.

Представитель ЦИК Таджикистана заявил 1 марта, что жалоб на нарушения избирательного процесса в избирательную комиссию не поступало.

Ранее УНИАН сообщал, что в Азербайджане на внеочередных парламентских выборах победу одержала правящая партия "Ени Азербайджан", возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым.