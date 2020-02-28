Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за бомбардировок в Сирии

Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или элементарной человеческой порядочностью, отметил британский дипломат.

Великобритания созывает заседание Совета безопасности ООН из-за последних атак сирийской провинции Идлиб армией президента Сирии Башара Асада и российскими войсками.

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, передает Європейська правда.

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«Мы поддерживаем усилия нашего союзника по НАТО Турцию по переговорам о немедленном и прочном прекращении огня в Идлибе, что крайне необходимо для того, чтобы эта и без того опасная ситуация не ухудшилась еще больше. Сегодня в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН», - цитирует издание заявление британского главы МИД Рааба.

По его словам, нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или элементарной человеческой порядочностью.

«Опираясь на новые санкции, объявленные ранее в этом месяце, мы будем работать с нашими международными партнерами, чтобы еще больше закрутить этот винт, пока эти преступления не прекратятся», - говорится в тексте заявления.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля самолеты режима президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 33 турецких военных погибли, еще 32 солдата получили ранения.