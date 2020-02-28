"Эрдогану надо как-то отвечать": эксперт раскрыл детали обострения в Сирии

В Идлибе в четверг погибли, по меньшей мере, 29 турецких военнослужащих.

Обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб и гибель там десятков турецких солдат - не может пройти бесследно.

Такое мнение выразил эксперт-международник Илья Куса на своей странице в Facebook.

"Это значит, что Эрдогану надо как-то отвечать, и простыми рапортами о тысячах "нейтрализованных" сирийских солдат уже не обойдёшься", - считает он.

По словам эксперта, ситуация сейчас крайне накаленная: с одной стороны, операция Турции может получить временное одобрение, а с другой - повлечь "чувство смятения и неопределенность" внутри страны ввиду затягивания конфликта и роста числа жертв.

"Кроме того, сотни турецких солдат находятся в окружении на своих наблюдательных постах вокруг провинции Идлиб на территориях, ныне подконтрольных Асаду. Их массовое убийство, конечно, было бы уже 80 лвл hard-ball game со стороны Дамаска, но если его припрут к стенке и поставят вопрос о выживании политического режима, то тут все средства хороши", - написал Куса.

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Башару Асаду, считает он, нечего терять - войска Сирии находятся на своей земле.

"Они понимают, за что стоят и за что умирают. Они полны ненависти к туркам, и готовы стоять до последнего. Генералитет настроен решительно (даже если переоценивает свои силы). К тому же, позиция самой Турции по Идлибу слишком размыта и неоднозначна, как с международно-правовой, так и с политической точки зрения", - отмечает эксперт.

Факт того, что армия Турции не имеет права находиться в Идлибе, считает Куса, осложняет участие в конфликте стран НАТО. Он отметил, что в рядах протурецких сил воюют бывшие члены, в частности, "Исламского государства". Это позволило туркам провести контратаки в минувшие дни.

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"У Эрдогана реально цугцванг, в который он загнал себя сам. Не реагирует - теряет лицо и популярность, а возможно и политическую легитимность. Реагирует как обычно или слабо - тоже самое + даёт повод врагам и дальше его щемить. Реагирует - рискует развязать полноценную войну, которую не факт, что сможет выиграть, а последствия которой могут стать катастрофой для региона", - прогнозирует Куса.

В сложной ситуации, по его мнению, находится и РФ.

"Если Турция атакует, надо будет что-то делать. Ответят слабо и неубедительно - дадут Анкаре понять, что можно давить и дальше. Не отреагируют - потеряют союзника в Дамаске и, возможно, влияние в Сирии, а инициативу перехватят США и их союзники. Ответят - рискуют развалить свой альянс с Турцией и втянуться в войну, которую не хотят", - написал он.

Как сообщал УНИАН, число погибших в Идлибе турецких солдат выросло до 29. Турецкие власти заявили, что в ответ Сирию ожидает "многократный ответ".