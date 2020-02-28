В Идлибе погибли 22 турецких военных (видео)

Много военнослужащих тяжело ранены.

В результате атаки сил режима Башара Асада в сирийской провинции Идлиб погибли 22 военнослужащих Вооруженных сил Турции.

Как сообщает Anadolu, об этом заявил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

По его словам, среди турецких военнослужащих есть тяжелораненые.

"Пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю. В настоящее время они проходят курс лечения", - сообщил чиновник.

Также сообщается, что в связи с этими событиями турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по безопасности, которое продлилось порядка двух часов.

По неофициальной информации, число погибших военных со стороны Турции превышает три десятка. Сообщается как минимум о 35 жертвах.

Crowds gathering outside of Reyhanlı hospital, southern Turkey. Unconfirmed reports that 35 Turkish soldiers were killed in Idlib tonight & dozens injured & evacuated to the hospital. pic.twitter.com/SHeEQySjLb — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) February 27, 2020

Ранее в четверг Эрдоган заявлял о гибели в Идлибе трех турецких военных.