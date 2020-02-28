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В Идлибе погибли 22 турецких военных (видео)

00:08, 28 февраля 2020
Мир
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REUTERS

Как сообщает Anadolu, об этом заявил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

По его словам, среди турецких военнослужащих есть тяжелораненые.

"Пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю. В настоящее время они проходят курс лечения", - сообщил чиновник.

Также сообщается, что в связи с этими событиями турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по безопасности, которое продлилось порядка двух часов.

По неофициальной информации, число погибших военных со стороны Турции превышает три десятка. Сообщается как минимум о 35 жертвах.

Ранее в четверг Эрдоган заявлял о гибели в Идлибе трех турецких военных.

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