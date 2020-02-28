Обострение ситуации в Идлибе: число погибших турецких военных превысило три десятка
03:35, 28 февраля 2020Мир
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Также известно о 36 раненых.
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн / REUTERS
Снова возросло число военнослужащих турецких Вооруженных сил, погибших при атаке сил режима Башара Асада в Идлибе.
Как сообщает Anadolu, по официальной информации жертв уже 33. Об этом заявил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
По его словам, угрозы жизни пострадавших в результате нападения военных нет.
"На данный момент госпитализированы 36 военнослужащих ВС Турции, пострадавших при атаке сил Асада в Идлибе", - сообщил губернатор.
Ранее сообщалось о 29 погибших. Турецкие власти уже пообещали сирийскому режиму "многократный ответ". "По всем обнаруженным целям режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки", - сказал представитель администрации президента Турции Эрдогана.
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