Украинское консульство в Ростове-на-Дону после погрома (фото)
На консульство напала организованная группа людей в масках, причем они прибыли из центральной части города, где находятся управления ФСБ РФ и полиции
В Ростове-на-Дону «организованная группа неизвестных» устроила погром Генерального консульства Украины в РФ.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил украинский консул Александр Ковтун.
«Сегодня ночью, около 00.50, несколько десятков людей устроили погром нашего консульства – разбито 17 окон, сорвана табличка консульства. В диппредставительство бросали кирпичи, яйца, помидоры и мусор, здание облито зеленкой», - сказал Ковтун.
По его словам, судя по повреждениям здания, налетчики использовали биты и палки.
Ковтун подчеркнул, что на консульство напала организованная группа людей в масках, причем они прибыли из центральной части города, где находятся управления ФСБ РФ и полиции. Ковтун отметил, что сразу после нападения к консульству прибыли российские журналисты.