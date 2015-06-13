Украинское консульство в Ростове-на-Дону после погрома (фото)

09:01, 13 июня 2015
Мир
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На консульство напала организованная группа людей в масках, причем они прибыли из центральной части города, где находятся управления ФСБ РФ и полиции

Фото УНИАН

В Ростове-на-Дону «организованная группа неизвестных» устроила погром Генерального консульства Украины в РФ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил украинский консул Александр Ковтун.

«Сегодня ночью, около 00.50, несколько десятков людей устроили погром нашего консульства – разбито 17 окон, сорвана табличка консульства. В диппредставительство бросали кирпичи, яйца, помидоры и мусор, здание облито зеленкой», - сказал Ковтун.

По его словам, судя по повреждениям здания, налетчики использовали биты и палки. 

Ковтун подчеркнул, что на консульство напала организованная группа людей в масках, причем они прибыли из центральной части города, где находятся управления ФСБ РФ и полиции. Ковтун отметил, что сразу после нападения к консульству прибыли российские журналисты.

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