Из-за тропического шторма "Карлос" в Мексике один человек погиб и около 60 пострадали

Наибольший ущерб был нанесен столице штата Гвадалахаре, сообщили в пятницу представители службы пожарной охраны города, передает ТАСС.

Обильные осадки, сопровождавшиеся мощными порывами ветра, повредили порядка 200 жилых домов и несколько десятков автомобилей, а также вызвали многочисленные подтопления и обрывы линий электропередач.

В частности, в районе одной из фабрик в промышленной зоне города уровень воды поднялся до двух метров, и спасателям пришлось эвакуировать 39 человек, заблокированных в здании.

Читайте такжеУ берегов Мексики сформировался первый в этом году ураган "Андрес"По данным Национальной метеорологической службы Мексики, в настоящее время "Карлос" находится примерно в 260 км к юго-востоку от города Акапулько в штате Герреро. Скорость ветра в пределах циклона достигает 25 метров в секунду с порывами до 30 метров в секунду и, как ожидается, будет расти. Национальная система гражданской обороны Мексики объявила о введении "желтого" (среднего) уровня опасности на юге Герреро и юго-западе штата Оахака.

Власти Акапулько в связи с этим обратились к жителям с просьбой соблюдать максимальные меры предосторожности и при необходимости быть готовыми к эвакуации.

Ранее УНИАН сообщал, что в начале июня в Тихом океане сформировался новый ураган. Ему присвоено имя "Бланка", скорость ветра внутри него сейчас достигает 120 километров в час с порывами до 150 километров в час.