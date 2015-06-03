В Тихом океане сформировался новый ураган "Бланка"

Еще один ураган сформировался во вторник в Тихом океане, ему присвоена 1 категория.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на координатора службы гражданской обороны Мексики Луиса Фелипе Пуэнте.

Сейчас "Бланка" находится примерно в 650 километрах от берегов мексиканского штата Колима, его положение достаточно статично, отметил Пуэнте на своей странице в Twitter.

#Huracán cat. 1 #Blanca se ubica a 605 km sur-suroeste Zihuatanejo Guerrero y a 655 km al sur de Manzanillo Col. Se mantiene estacionaria. — Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) June 2, 2015

Отмечается, что "Бланка" стал вторым по счету ураганом, сформировавшимся в Тихом океане в этом году.

Ранее УНИАН сообщал, что первым был "Андрес", уже достигший силы четвертой категории.