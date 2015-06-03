В Тихом океане сформировался новый ураган "Бланка"

03:39, 03 июня 2015
Мир
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Урагану присвоено имя "Бланка", скорость ветра внутри него сейчас достигает 120 километров в час с порывами до 150 километров в час.

weather.com

Еще один ураган сформировался во вторник в Тихом океане, ему присвоена 1 категория.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на координатора службы гражданской обороны Мексики Луиса Фелипе Пуэнте.

Сейчас "Бланка" находится примерно в 650 километрах от берегов мексиканского штата Колима, его положение достаточно статично, отметил Пуэнте на своей странице в Twitter.

Отмечается, что "Бланка" стал вторым по счету ураганом, сформировавшимся в Тихом океане в этом году.

Ранее УНИАН сообщал, что первым был "Андрес", уже достигший силы четвертой категории.

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