В Тихом океане сформировался новый ураган "Бланка"
03:39, 03 июня 2015Мир
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Урагану присвоено имя "Бланка", скорость ветра внутри него сейчас достигает 120 километров в час с порывами до 150 километров в час.
"Бланка" стал вторым ураганом в Тихом океане в этом году / weather.com
Еще один ураган сформировался во вторник в Тихом океане, ему присвоена 1 категория.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на координатора службы гражданской обороны Мексики Луиса Фелипе Пуэнте.
Сейчас "Бланка" находится примерно в 650 километрах от берегов мексиканского штата Колима, его положение достаточно статично, отметил Пуэнте на своей странице в Twitter.
#Huracán cat. 1 #Blanca se ubica a 605 km sur-suroeste Zihuatanejo Guerrero y a 655 km al sur de Manzanillo Col. Se mantiene estacionaria.
— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) June 2, 2015
Отмечается, что "Бланка" стал вторым по счету ураганом, сформировавшимся в Тихом океане в этом году.
Ранее УНИАН сообщал, что первым был "Андрес", уже достигший силы четвертой категории.
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