Премьер Грузии времен президентства Саакашвили вышел из тюрьмы и сделал неожиданное заявление

В местах лишения свободы он провел почти семь лет.

Бывший премьер-министр Грузии времен президентства Михаила Саакашвили, экс-глава МВД страны Вано Мерабишвили сегодня вышел на свободу после почти семилетнего пребывания в тюрьме.

Как сообщает JAM.news, сразу после выхода из тюрьмы 52-летний экс-чиновник сделал политическое заявление. В частности, сообщил о планах заняться политической деятельностью и спрогнозировал окончание правления нынешней власти через год.

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"Я рад, что не пошел на компромисс и отсидел весь срок до конца. Я хотел бы поблагодарить собравшихся здесь фанатов и людей, которые были поклонниками этого издалека. Благодаря этой поддержке я сохранил в себе силы, энергию и убежденность продолжать борьбу за свержение режима, который правит в Грузии, уже в этом году. Я гарантирую, что это правительство уйдет через год", - заявил он.

В 2013 году Мерабишвили был арестовал по подозрению в растрате госсредств. Позже его также обвинили в физическом нападении на депутата, разгоне митинга в 2011 году и злоупотреблении властью в связи с убийством активиста в Тбилиси.

21 мая 2013 года Мерабишвили был арестован по обвинению в растрате бюджетных средств. В 2014 году суд признал его виновным по всем этим делам и приговорил к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения.

Как сообщал УНИАН, ранее МВД Грузии заподозрило Саакашвили в попытке свержения власти.