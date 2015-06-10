Еврокомиссии не понравился предоставленный Грецией новый план реформ

Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси заявил, что предложения правительства Греции не соответствуют достигнутым ранее договоренностям, передает DW.DE.

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Еврокомиссар дал понять представителям Греции, что предложенный план преобразований оказался ниже уровня, согласованного во время встречи на прошлой неделе между президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Глава греческого правительства сегодня проведет переговоры с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Также в этот день Алексис Ципрас встретится в столице Бельгии с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Немецкий канцлер уже заявила, что готова к разговору. Ангела Меркель подчеркнула, что "есть желание удержать Грецию в еврозоне", однако времени для принятия решения относительно решения вопроса греческих долговых обязательств мало. "Каждый день на счету", - сказала Ангела Меркель.