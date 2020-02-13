Власти Казахстана прокомментировали просьбу внука Назарбаева о политическом убежище в Великобритании

Казахский министр озаботился здоровьем внука Назарбаева.

Казахские власти прокомментировали просьбу внука первого президента страны Нурсултана Назарбаева Айсултана о политическом убежище в Великобритании.

Как сообщают "РИА Новости", министр информации и общественного развития Даурен Абаев заявил, что посты Назарбаева-младшего в Facebook написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично.

"Я считаю неэтичным обсуждать, цитировать, ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. В данном случае вызывают обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей", - сказал он в эфире государственного телеканала.

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По словам министра, "грустно, но сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана".

"Скажу откровенно - он долгое время находился под влиянием психоактивных веществ", - добавил Абаев.

Как сообщал УНИАН, Назарбаев объяснил свое решение тем, что на него оказывает давление семья экс-президента. Он также анонсировал свое интервью Times, в котором обещал раскрыть детали происходящего, и рассказал, что обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".