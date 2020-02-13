Внук Назарбаева попросил убежища в Великобритании и заявил о масштабной коррупции

По словам Айсултана, на него оказывает давление семья экс-президента.

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан попросил у Великобритании политического убежища.

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Назарбаев объяснил свое решение тем, что на него оказывает давление семья экс-президента. Он также анонсировал свое интервью Times, в котором обещал раскрыть детали происходящего, и рассказал, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана».

«Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы ее мужа», – добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, как Айсултан Назарбаев получил условный срок за нападение на полицейского в Лондоне.