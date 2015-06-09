Яценюк о поставках вооружения Украине: Это оружие для обороны восточных границ ЕС

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он сказал на встрече с украинской общиной США в ходе рабочего визита в Вашингтон.

Читайте такжеЛидеры G7 приняли декларацию, в которой назвали условия снятия санкций с РФ

«Это оружие не только для Украины – это оружие для обороны восточных границ ЕС. Мы сегодня защищаем Европу», - подчеркнул Яценюк.

По его словам, президент РФ Владимир Путин бросил вызов миру. «И это вызов в том числе странам-членам НАТО», - считает премьер.

Относительно финансового сотрудничества между Украиной и США, то Яценюк заявил, что 13 июля в Вашингтоне состоится российско-американская инвестиционная конференция: «Мы хотим начать процесс приватизации. Если американские инвесторы примут решение вкладывать деньги в украинские государственные компании, - то мы хотим их продать на самых прозрачных условиях и видеть американских владельцев на территории Украины».

Читайте такжеЯценюк о саммите G7: Никто не сделал ни одного шага назад в отношении Украины

«Они привезут не только инвестиции, но и новые стандарты, новые пути, как управлять компаниями – новую инвестиционную культуру», - добавил он.

Яценюк выразил благодарность за поддержку Украины представителями диаспоры в США: «Делая сложную работу в Украине, мы всегда чувствуем вашу помощь и поддержку».