G7 будет предоставлять Украине экономическую и техническую помощь для проведения реформ - Обама

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Шлосс Элмау в Германии (трансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома - УНИАН).

По словам Обамы, относительно вопроса безопасности лидеры G7 решительно объединены для поддержки Украины.

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"Мы будем продолжать обеспечивать экономическую поддержку и техническую помощь, в чем Украина нуждается для продвижения путем критических реформ в трансформировании своей экономики и укреплении демократии", - подчеркнул Обама.