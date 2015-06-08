G7 будет предоставлять Украине экономическую и техническую помощь для проведения реформ - Обама
17:52, 08 июня 2015Мир
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Президент США Барак Обама уверяет, что "Большая семерка" будет продолжать предоставлять Украине экономическую и техническую помощь для внедрения необходимых реформ.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Шлосс Элмау в Германии (трансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома - УНИАН).
По словам Обамы, относительно вопроса безопасности лидеры G7 решительно объединены для поддержки Украины.
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"Мы будем продолжать обеспечивать экономическую поддержку и техническую помощь, в чем Украина нуждается для продвижения путем критических реформ в трансформировании своей экономики и укреплении демократии", - подчеркнул Обама.
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