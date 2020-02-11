Северная Македония ратифицировала протокол о вступлении в НАТО

Законопроект о ратификации протокола был единственным вопросом в повестке дня парламента страны.

Парламент Северной Македонии проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на расписание голосований парламента Северной Македонии.

Законопроект о ратификации протокола был единственным вопросом в повестке дня. За документ проголосовали 114 депутатов из 116 присутствующих, против голосов не было.

Сегодня также состоялась торжественная церемония поднятия флага НАТО перед зданием парламента Северной Македонии.

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Ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровский заявлял, что процедура ратификации членства страны в НАТО должен завершиться в марте.

12 апреля в Северной Македонии состоятся досрочные парламентские выборы, поэтому было решено проголосовать за ратификацию до их проведения.

Следует отметить, что среди стран НАТО протокол еще не ратифицировала Испания, из-за чего Северная Македония не смогла стать членом НАТО в прошлом году.

Ранее УНИАН сообщал, что лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза отказались начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.