В Евросоюзе отказались начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании

Еврокомиссар Йоханнес Хан считает, что такое решение может иметь негативные последствия.

Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза отказались начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Об этом комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан сообщил в микроблоге Twitter.

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"Лидеры ЕС не смогли выполнить свое обязательство, чтобы начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией на Европейском Совете. Это вызывает чрезвычайное разочарование. Теперь страны-члены ЕС должны разъяснить, насколько серьезна их настроенность на интеграцию Западных Балкан в ЕС", - отметил Хан.

Также он считает, что "это не является моментом славы для ЕС".

"Отказ в признании доказанного прогресса будет иметь негативные последствия, в том числе риск дестабилизации на Западных Балканах, с полным влиянием на ЕС", - подчеркнул еврокомиссар.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии выступили за поочередное присоединение балканских стран к ЕС.