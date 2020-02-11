Пара женщин вступила в первый однополый брак в Северной Ирландии (фото)
Две женщины стали первой однополой парой, вступившей в брак в Северной Ирландии.
Об этом пишет rte.ie.
Двухчасовая церемония бракосочетания 26-летней Робин Пиплс и 27-летней Шарни Эдвардс состоялась неподалеку от Белфаста, и стала возможной после исторического изменения закона в 2019 году в рамках кампании по отстаиванию равных прав партнеров всех сексуальных ориентаций.
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«Мы не ожидали, что станем первой парой, это случайно. Сегодня наша 6-я годовщина, и, когда законопроект приняли, это стало идеальным временем. Это было счастливое совпадение», – сказала госпожа Эдвардс.
Женщина переехала в Белфаст из Англии и признается, что не слышала до этого о ключевом изменении закона о браке в Северной Ирландии.
Счастливые новобрачные поблагодарили всех неравнодушных, кто поддерживал изменение закона и боролся за равные права.
«Свадьба Шарни и Робин – знаковый момент равенства в Северной Ирландии. Людям здесь приходилось бороться дольше, труднее и преодолевать больше препятствий для равного брака, по сравнению с Великобританией и Ирландией. Выиграв эту кампанию, мы не просто изменили закон, мы изменили Северную Ирландию на лучшее», – отметил директор Amnesty International в Северной Ирландии Патрик Корриган.
Однополые браки были разрешены в Северной Ирландии с 10 февраля.