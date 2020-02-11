Business Insider: Китай начал чистки среди чиновников из-за коронавируса

Сотни людей потеряли должности или попали под следствие из-за вспышки эпидемии.

Китай начал чистки среди высокопоставленных чиновников в провинции Хубэй, которая стала эпицентром смертельной эпидемии коронавируса. Несколько руководителей Компартии включительно с секретарем партии в Комиссии по охране здоровья в Хубэй и председателем этой комиссии потеряли свои должности в ходе массовых увольнений.

Об этом пишет Business Insider. Заместителя директора местного отделения «Красного креста» отстранили от должности за «неисполнение обязанностей» в сфере управления пожертвованиями. Издание пишет, что сотни людей попали под следствие, были уволены или получили уведомления в провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса.

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Возбудитель болезней убил больше тысячи людей и заразил еще более 42 тысяч. На данный момент случаи заболевания зафиксированы в 25 странах мира. Большинство смертей произошли в провинции Хубэй, столица которой – Ухань. Правительство Китая поместила целый город под карантин, так же как и еще 15 других мегаполисов с целью сдержать распространение вируса. Таким образом фактически заблокированными стали 60 миллионов человек.

Новости об увольнениях появились на фоне объявления Высшего антикоррупционного агентства Китая и Национальной наблюдательной комиссии о том, что они отправляют команду в Хубэй для проведения расследования после смерти врача Ли Венлиня, который попал под преследование за разговоры о коронавирусе. Полиция Уханя заставил доктора замолчать и подписать письмо, в котором он якобы признавал, что «делал фальшивые комментарии». Его смерть вызвала широкое осуждение и призывы к защите свободы слова.